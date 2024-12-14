В Челябинской области повышается плата за капремонт на 18%

Соответствующее постановление губернатора региона Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме на 2025 год в размере 13,92 рубля, — значится в документе.