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В Челябинской области повышается плата за капремонт на 18%

Изменение произойдет с нового года.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области значительно повысится плата за капитальных ремонт многоквартирных домов. Изменения ожидают южноуральцев с 1 января нового года.

Соответствующее постановление губернатора региона Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме на 2025 год в размере 13,92 рубля, — значится в документе.

Тариф увеличится на 2 рубля 12 копеек за квадратный метр — с 11 рублей 80 копеек до 13 рублей 92 копеек.

Напомним, прошлое повышение, произошедшее год назад, увеличило оплату на 60 копеек за квадрат.

ЖКХ