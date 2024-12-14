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В Уфе за год спрос на студии вырос на 3%

В Уфе на вторичном рынке заметно вырос спрос на студии — за год на 3%, по данным «Авито Недвижимости».

Источник: Башинформ

Это говорит о том, что люди хотят найти самое бюджетное жильё, в итоге малометражные квартиры дорожают активнее других.

Средняя цена средней квартиры в Уфе по итогам ноября составила 6 млн руб. (по данным «Мира квартир» — 6,3 млн руб.).

Как отмечают аналитики платформы, сейчас в основном покупка новой квартиры финансируется за счет продажи предыдущей, а разницу в цене часть покупателей предпочитает покрывать собственными средствами.

Активность на вторичном рынке довольно высокая — льготную ипотеку отменили, а цены на первичном рынке так и не снижаются. Застройщики объясняют, что не могут продавать дешевле, так как растёт стоимость строительства.

недвижимость