В Уфе за год спрос на студии вырос на 3%

Это говорит о том, что люди хотят найти самое бюджетное жильё, в итоге малометражные квартиры дорожают активнее других.
Средняя цена средней квартиры в Уфе по итогам ноября составила 6 млн руб. (по данным «Мира квартир» — 6,3 млн руб.).
Как отмечают аналитики платформы, сейчас в основном покупка новой квартиры финансируется за счет продажи предыдущей, а разницу в цене часть покупателей предпочитает покрывать собственными средствами.
Активность на вторичном рынке довольно высокая — льготную ипотеку отменили, а цены на первичном рынке так и не снижаются. Застройщики объясняют, что не могут продавать дешевле, так как растёт стоимость строительства.