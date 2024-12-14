Власти рассказали о реорганизации сети «Воронежфармация»

В минувший четверг, 12 декабря, губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал постановление о создании казенного предприятия «Региональный аптечный склад». Учреждение создается для хранения и бесперебойного отпуска воронежцам льготных лекарств. Фактически речь идет о реорганизации сети «Воронежфармация» — также казенного предприятия. Основными функциями нового учреждения станут фармацевтическая деятельность, а также оборот наркотических и психотропных веществ, в том числе приобретение, хранение, перевозка до аптек, контроль качества и реализация льготных лекарственных средств. О реорганизации предприятия рассказали в пресс-службе областного правительства.