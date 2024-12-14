Власти рассказали о реорганизации сети «Воронежфармация»

В минувший четверг, 12 декабря, губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал постановление о создании казенного предприятия «Региональный аптечный склад». Учреждение создается для хранения и бесперебойного отпуска воронежцам льготных лекарств. Фактически речь идет о реорганизации сети «Воронежфармация» — также казенного предприятия. Основными функциями нового учреждения станут фармацевтическая деятельность, а также оборот наркотических и психотропных веществ, в том числе приобретение, хранение, перевозка до аптек, контроль качества и реализация льготных лекарственных средств. О реорганизации предприятия рассказали в пресс-службе областного правительства.
— Следствием реорганизации будет перевод аптек «Воронежфармации» в помещения, расположенные на территориях районных больниц, а также поликлиник Воронежа. Такая мера позволит повысить доступность и своевременность обеспечения жителей области льготными лекарственными препаратами. Кроме того, по-прежнему отпуск лекарственных препаратов будет осуществляться и в фельдшерско-акушерских пунктах, — заявили в облправительстве.
Как сообщало РИА «Воронеж», с января 2025 года аптечная сеть переходит в состав бюджетного областного учреждения «Воронежский центр контроля качества и отпуска лекарственных средств», также являющегося государственной структурой. Организация возьмет на себя функции хранения и отпуска льготных лекарственных препаратов.
По информации пресс-службы, основу коллектива двух организаций могут составить сотрудники «Воронежфармации», которым предложили занять рабочие места в этих учреждениях в соответствии со специализацией и профилем.
— В связи с большой общественной значимостью за реорганизацией «Воронежфармации» также наблюдают представители общественности, в том числе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Проблемных вопросов, связанных с ходом реорганизации социально важного учреждения, они на данный момент не выявили, — отметили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее также сообщалось, что в 2025 году Воронежский государственный университет запустит фармацевтический исследовательский центр.