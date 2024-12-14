Экономист рассказал о тревожном ускорении роста цен в Молдове

«Годовая инфляция в ноябре составила 5,4%. Само по себе это мало, но есть детали! Первое и самое главное, что следует отметить — происходит ускорение роста цен. Если до середины лета месячная инфляция в 2024 году была ниже прошлогодней, то затем тренд изменился и в ноябре она составила 0,33% против 0,18 годом ранее, то есть превысила уровень ноября 2023 года на 83%!».