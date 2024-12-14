Экономист рассказал о тревожном ускорении роста цен в Молдове

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. В Молдове начинается всплеск инфляции, и процесс этот стартовал еще до роста тарифов, отмечает экономист Владимир Головатюк.
Он проанализировал данные Нацбюро статистики, которые свидетельствуют, что маховик инфляции раскручивается.
«Годовая инфляция в ноябре составила 5,4%. Само по себе это мало, но есть детали! Первое и самое главное, что следует отметить — происходит ускорение роста цен. Если до середины лета месячная инфляция в 2024 году была ниже прошлогодней, то затем тренд изменился и в ноябре она составила 0,33% против 0,18 годом ранее, то есть превысила уровень ноября 2023 года на 83%!».
Он указал также на то, что с начала текущего года и по ноябрь цены выросли на 5,9%, а в прошлом году рост составил 4,66%. Таким образом, сейчас подорожание составило уже 27%. Однако все эти процессы происходили до недавнего повышения тарифа на газ.
«За ним поднимутся и тарифы на другие коммунальные услуги, что неизбежно приведет к росту цен на многие, если не на все товары. Но уже сейчас наглядно видно, что раскручивается маховик инфляции, и очень хочется надеяться, что не повторится инфляционный всплеск 2021/2022 годов со всеми вытекающими последствиями», — отметил экономист.
Как сообщили в Нацбюро статистики, годовая инфляция в ноябре в Молдове составила 5,4%, средние потребительские цены выросли по сравнению с октябрем на 0,3%, а с декабрем прошлого года — на 5,9%. За год овощи подорожали на 31,95%, фрукты на 28,42%, яйца на 16,22%. Заметный рост показали цены на воду и канализацию (18,75%) и медицинские услуги (23,34%).