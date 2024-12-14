Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе традиционные ярмарки превращаются в рождественские: Рассказываем, где они находятся, и что там можно купить

Столичные ярмарки давно уже стали приметой Кишинева.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 14—15 декабря, в секторах столицы пройдут ярмарки по продаже отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

На площади Великого Национального Собрания — Рождественская ярмарка — 01.12.2024−04.01.2025 года.

Ботаника

  • На бульваре Дачия, 21/1 — Рождественская ярмарка — 01.12.2024 — 31.12.2024 года.
  • На бульваре Дачия, 26, — Малоторговая ярмарка «Târg cu traditii» 14—15 декабря.

Буюканы

  • В сквере Театра оперы и балета — Рождественская ярмарка «Cristmas Village» — 01.12.2024−05.01.2025 года.
  • На бульваре Штефан чел Маре, 202, на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд», 14 декабря пройдет ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.
  • В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) 14—15 декабря состоится ярмарка по продаже отечественных производителей «Cămara Fest».

Чеканы

  • Рождественские ярмарки по адресам: бул. Мирча чел Батрын, пересечение с ул. П. Заднипру, ул. М. Садовяну, 42/6, PORT MALL — 01.12.2024 — 04.01.2025 года.
  • Мэрия Кишинева призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.