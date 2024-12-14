В Кишиневе традиционные ярмарки превращаются в рождественские: Рассказываем, где они находятся, и что там можно купить

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные,
На площади Великого Национального Собрания — Рождественская ярмарка — 01.12.2024−04.01.2025 года.
Ботаника
- На бульваре Дачия, 21/1 — Рождественская ярмарка — 01.12.2024 — 31.12.2024 года.
- На бульваре Дачия, 26, — Малоторговая ярмарка «Târg cu traditii»
14—15 декабря.
Буюканы
- В сквере Театра оперы и балета — Рождественская ярмарка «Cristmas Village» — 01.12.2024−05.01.2025 года.
- На бульваре Штефан чел Маре, 202, на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд», 14 декабря пройдет ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.
- В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4)
14—15 декабрясостоится ярмарка по продаже отечественных производителей «Cămara Fest».
Чеканы
- Рождественские ярмарки по адресам: бул. Мирча чел Батрын, пересечение с ул. П. Заднипру, ул. М. Садовяну, 42/6, PORT MALL — 01.12.2024 — 04.01.2025 года.
- Мэрия Кишинева призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.