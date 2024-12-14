В Кишиневе традиционные ярмарки превращаются в рождественские: Рассказываем, где они находятся, и что там можно купить

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 14—15 декабря , в секторах столицы пройдут ярмарки по продаже отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.