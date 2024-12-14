Воронежцы переплатили «Квадре» более восьми млн рублей за тепло

Воронежская прокуратура провела проверку одной из котельных, в ходе которой выявила нарушения в ценообразовании на тепло в одном из районов областного центра, обслуживаемом «Квадрой». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Проверка выявила завышение тарифов на тепло с мая 2022 по ноябрь 2024 года. Жители нескольких домов переплатили 8,3 млн рублей, так как тарифы не соответствовали фактической стоимости теплоносителя.
Прокуратура потребовала от руководства воронежского филиала «Квадры» устранить выявленные нарушения. Кроме того, жителям многоквартирных домов пересчитали плату за отопление и горячую воду.