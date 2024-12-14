Плацынды на всех не хватило: Плохая примета — в США обанкротился ресторан «Moldova», в котором Майя Санду отмечала свой день рождения

— Уважаемые клиенты! С тяжёлым сердцем сообщаем вам, что ресторан «Moldova» навсегда закроется 29 декабря. Это решение было принято нелегко. Условия ведения бизнеса в 2024 году сделали невозможным продолжение работы ресторана как бизнеса, и в результате мы потеряли договор аренды. Восстановление нормальной работы бизнеса, которое имеет финансовый смысл, — это долгий путь, и мы решили, что в интересах нашей команды и нашей семьи сделать шаг назад на данный момент… Мы приглашаем вас посетить нас в последний раз перед закрытием. Ещё раз спасибо за прекрасные воспоминания. Мы будем скучать по вам и дорожить временем, проведённым вместе, обратились на сайте заведения к своим посетителям владельцы ресторана Артур и Сандра Андроник, пишет logos-pres.md.