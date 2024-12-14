В начале нового года в Ташкенте подорожает проезд в общественном транспорте

В столичной администрации также сообщают, что в автобусах полностью откажутся от наличной оплаты в пользу электронных платежей. Для проезда наличными в автобусах необходимо приобрести разовый билет через все платежные устройства, установленные на станциях Ташкента и рядом с ними, то есть через инфокиоски Paynet, MultiPay и Oson.