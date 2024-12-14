В начале нового года в Ташкенте подорожает проезд в общественном транспорте

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. С 1 января 2025 года в Ташкенте повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом говорится в решении хокимията столицы.
Стоимость проезда для одного пассажира на маршрутах столичного общественного транспорта (автобусов и метро) установлен в размере три тысячи сумов, (сейчас две тысячи сумов).
Если пассажир оплачивает проезд через электронную платежную систему (транспортную или банковскую карту) стоимость остается неизменной — 1700 сум.
Тариф на провоз крупногабаритного багажа установлен в размере 4 000 сумов.
Кроме того будут предусмотрены многоразовые тарифные планы сроком действия два, пять и семь дней.
В столичной администрации также сообщают, что в автобусах полностью откажутся от наличной оплаты в пользу электронных платежей. Для проезда наличными в автобусах необходимо приобрести разовый билет через все платежные устройства, установленные на станциях Ташкента и рядом с ними, то есть через инфокиоски Paynet, MultiPay и Oson.
Напомним, что в предыдущий раз цены на проезд в Ташкенте повысили 1 ноября 2023-го. Тогда лимитированные тарифы на проезд одного пассажира установили в размере 2 000 сумов при оплате наличными и 1700 сумов при оплате транспортными картами АТТО и банковскими картами.