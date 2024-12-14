Калининградстат: за год сильнее всего подорожали овощи

На первом месте находится белокочанная капуста, выросшая в цене на 56% (41,73 ₽ за кг). Свежие огурцы заняли вторую позицию (+55,6%, 276,52 ₽ за кг), а третью — репчатый лук (+48%, 72,03 ₽ за кг). На четвёртом месте оказалось сливочное масло, подорожавшее на 45,6% (1231,46 ₽ за кг). Пятую строчку заняла морковь, выросшая в цене на 42,94% (67,74 ₽ за кг).