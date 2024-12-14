В Казахстане презентован специальный вагон сопровождения воинских грузов

Участники мероприятия осмотрели устройство вагона, который состоит из жилого и нежилого помещений. В жилом — оборудованы спальные места. Есть санузел, уголок для одежды, печь-буржуйка и бак для воды. В техническом отсеке установлены оружейная, зубчатки с пулеулавливателем, пожарный щит, ящики для угля и песка. Электропитание в вагоне обеспечивают солнечные батареи.