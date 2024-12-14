В Казахстане презентован специальный вагон сопровождения воинских грузов

АСТАНА, 14 дек — Sputnik. Запуск первого переоборудованного вагона для караула — результат сотрудничества Минобороны Казахстана с предприятиями АО «НК “Қазақстан темір жолы”.
Организаторы мероприятия приурочили это событие ко Дню Независимости. В нем приняли участие представители Министерства обороны, акционерных обществ «НК “Қазақстан темір жолы”, “Қазтеміртранс”, ТОО “Боровское локомотиво-вагоноремонтное депо” и кадеты военного колледжа.
Под звуки военного оркестра на железнодорожные пути был подан воинский транспорт с вагоном нового образца, теплушкой и платформой с военной техникой.
«Сегодня мы стали свидетелем важного для Вооруженных сил события. Запуск оборудованных в соответствии с техническими требованиями вагонов значительно улучшит условия несения караульной службы. По действующему договору к марту 2025 года мы получим десять таких вагонов», — обозначил перспективы врио начальника Тыла Вооруженных сил полковник Асет Оразалин.
Участники мероприятия осмотрели устройство вагона, который состоит из жилого и нежилого помещений. В жилом — оборудованы спальные места. Есть санузел, уголок для одежды, печь-буржуйка и бак для воды. В техническом отсеке установлены оружейная, зубчатки с пулеулавливателем, пожарный щит, ящики для угля и песка. Электропитание в вагоне обеспечивают солнечные батареи.
Присутствующие смогли сравнить удобства нового вагона с теплушкой, в которой размещался временный караул при выполнении задач по охране перевозимых грузов. И эта разница, конечно, впечатляет.