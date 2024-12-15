Нацбанк озвучил курс доллара и курс евро на 15 декабря

Национальный банк обнародовал курсы валют на 15 декабря 2024 года, воскресенье. В частности, на воскресенье в Беларуси курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 15 декабря, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4850 белорусского рубля, 1 евро — 3,6638 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3486 белорусского рубля.
В сравнении с курсовыми значениями валют, действовавшими в пятницу и субботу, 13 и 14 декабря, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.
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