Минпромторг: производители РФ готовы нарастить выпуск физраствора

Согласно данным «Оператора-ЦРПТ», на текущий момент в российских аптеках, медицинских учреждениях и у оптовых поставщиков имеется около 19,8 млн упаковок данного препарата. Из этого объема более 10 млн упаковок представлены в форме раствора для инфузий, подчеркнули в Минпромторге.