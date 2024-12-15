Минпромторг: производители РФ готовы нарастить выпуск физраствора

Российские производители выразили готовность увеличить выпуск натрия хлорида (физиологического раствора) для быстрого удовлетворения возросшего спроса. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
В министерстве отметили, что компании, производящие лекарственные средства с МНН натрия хлорид, подтвердили возможность наращивания производственных мощностей для обеспечения необходимого объема препарата.
Согласно данным «Оператора-ЦРПТ», на текущий момент в российских аптеках, медицинских учреждениях и у оптовых поставщиков имеется около 19,8 млн упаковок данного препарата. Из этого объема более 10 млн упаковок представлены в форме раствора для инфузий, подчеркнули в Минпромторге.
Ранее сообщалось, что труд несовершеннолетних могут разрешить использовать на некоторых производствах с тяжелой работой, вредными и опасными условиям труда.