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Минпромторг: производители РФ готовы нарастить выпуск физраствора

У российских аптек, медицинских организаций и организаций оптовой торговли осталось около 19,8 млн упаковок лекарственного препарата.

Источник: Аргументы и факты

Российские производители выразили готовность увеличить выпуск натрия хлорида (физиологического раствора) для быстрого удовлетворения возросшего спроса. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В министерстве отметили, что компании, производящие лекарственные средства с МНН натрия хлорид, подтвердили возможность наращивания производственных мощностей для обеспечения необходимого объема препарата.

Согласно данным «Оператора-ЦРПТ», на текущий момент в российских аптеках, медицинских учреждениях и у оптовых поставщиков имеется около 19,8 млн упаковок данного препарата. Из этого объема более 10 млн упаковок представлены в форме раствора для инфузий, подчеркнули в Минпромторге.

Ранее сообщалось, что труд несовершеннолетних могут разрешить использовать на некоторых производствах с тяжелой работой, вредными и опасными условиям труда.