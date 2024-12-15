Дмитрий Демешин: Хабаровский край — промышленный регион, а развитие промышленности — сложный и долгий процесс

— У бизнеса, конечно, возникают определенные проблемы. С платежами в первую очередь. Но, с другой стороны, бизнес более гибок, чем государство, и решает эти проблемы. Мы помогаем, если видим, что это здоровый бизнес, направленный на созидание. Объемы инвестиций в развитие краевой экономики говорит сам за себя: в 2023 году было 418 миллиардов рублей, в этом году, уверен, доведем до 500 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал.