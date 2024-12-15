Дмитрий Демешин: Хабаровский край — промышленный регион, а развитие промышленности — сложный и долгий процесс

Одна из ключевых задач — развитие промышленности в регионе. Процесс этот, признает губернатор, сложный и долгий, однако когда есть поддержка президента и жителей края, все должно сложиться.
— Президент назвал Дальний Восток национальным приоритетом на весь XXI век. В регион идет серьезное финансирование, инвестиции. Эффект заметен?
— Об этом, думаю, рано говорить. Хабаровский край — промышленный регион. Президент объявил Дальний Восток стратегическим приоритетом на весь XXI век, понимая, что развитие промышленности — это сложный и долгий процесс. Рост зарплат — это заметно, а стабильный рост валового внутреннего продукта — это стратегическая перспектива. Мы рассчитываем на рост инвестиций в основные средства производства, в новейшее оборудование, станки.
Но нам нужны кадры, профессионалы, которые будут работать на этих станках. Для нас главное — развитие человеческого капитала. Если мы не сможем предложить людям новые и востребованные профессии, мы отстанем в развитии. Нам нужны инженеры, рабочие, а не «белые воротнички». Это поможет реализовать огромный потенциал, который имеется у региона.
Поэтому мы перезапускаем процесс сопровождения инвестиционных проектов. Вводится персональная ответственность членов правительства за крупные инвестиционные проекты. Моя задача — чтобы каждая заброшенная полянка превратилась либо в цветущий сад, либо чтобы там разместилось высокотехнологичное производство, где люди будут получать достойную зарплату за изготовление конкурентоспособного продукта. Я уверен, что личное сопровождение любого проекта положительно сказывается на инвестиционном климате региона.
— А с какими проблемами пришлось столкнуться в условиях санкций, разрыва отношений с иностранными партнерами?
— У бизнеса, конечно, возникают определенные проблемы. С платежами в первую очередь. Но, с другой стороны, бизнес более гибок, чем государство, и решает эти проблемы. Мы помогаем, если видим, что это здоровый бизнес, направленный на созидание. Объемы инвестиций в развитие краевой экономики говорит сам за себя: в 2023 году было 418 миллиардов рублей, в этом году, уверен, доведем до 500 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал.
Это показывает, что бизнес заинтересован в том, чтобы вкладывать в крупные промышленные производства. К сожалению, высокая ключевая ставка сдерживает инвестиции. Поэтому ряд проектов приостановлен. Инвесторы находятся в ожидании. Как только ключевая ставка снизится, и можно будет взять деньги на более выгодных условиях, начнется реализация приостановленных проектов.
— Хабаровский край раньше постоянно «гремел» из-за того, что отправляет сырой лес, рыбу и морепродукты в Китай. Хотя реально мог бы получать больше денег, перерабатывая на месте. Что-то меняется?
— Конечно. Вывозить кругляк мы запретили. Лесопереработка — это наше конкурентное преимущество, которое мы будем использовать на благо нашего региона: разрабатывается программа деревянного домостроения. Это позволит нам обеспечивать жильем социально уязвимых категорий граждан — погорельцев, сирот, тех, кому мы обязаны предоставлять жилье бесплатно или в преференциальном порядке. Мы будем закупать качественные домокомплекты. Таким образом, мы решаем сразу несколько задач: обеспечиваем жильем нуждающихся, производим конечный продукт с высокой добавленной стоимостью, создаем новые высокооплачиваемые рабочие места. То же самое — в рыбопромышленной сфере.