РЖД: КНР возобновила пассажирское движение в РФ после отмены в 2020 году

Пассажирские поезда между Россией и Китаем вновь начнут курсировать с воскресенья, 15 декабря, после того, как они были отменены из-за коронавирусной инфекции в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на РЖД.
Уточняется, что с 15 декабря начнет действовать новый график движения составов до 2027 года.
В компании добавили, что поезд из Суйфэньхэ будет отправляться в 10 часов (время местное), прибытие в Гродеково — в 13:30 (время местное). В обратном направлении он отбывает в 17:43 (время местное), а приезжает — в 17:14 (время местное). В пути пассажиры проведут полтора часа.
Ранее китайский посол в России Чжан Ханьхуэй сообщал, что Пекин и Москва продолжат оптимизировать процедуры выдачи виз в следующем году.
До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявлял, что рост туристического потока из КНР в семь раз связан с отменой ковидных ограничений, упрощением визовой политики, а также рядом сопутствующих факторов.