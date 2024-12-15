Фальшивое сливочное масло производили в Приморье

В Приморье обнаружили фальсифицированное сливочное масло. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
При исследовании масла одного из приморских производителей специалисты «Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» обнаружили в продукции присутствие жиров растительного происхождения, а также несоответствие нормативам по жирно-кислотному составу.
Сливочным маслом может называться только продукт, произведённый исключительно из молока. Наличие растительных жиров переводит такую продукцию в категорию более дешёвых спредов, информация о растительных добавках должна в обязательном порядке указываться на упаковках.
Сомнительное масло было изготовлено в Партизанске. Любопытно, что продукцию направил на исследование сам производитель.
Партия продукции признана не соответствующей требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».