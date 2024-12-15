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Фальшивое сливочное масло производили в Приморье

Признаки фальсификации выявили в продукции производителя из Партизанска.

Источник: Monika Grabkowska/CC0

В Приморье обнаружили фальсифицированное сливочное масло. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

При исследовании масла одного из приморских производителей специалисты «Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» обнаружили в продукции присутствие жиров растительного происхождения, а также несоответствие нормативам по жирно-кислотному составу.

Сливочным маслом может называться только продукт, произведённый исключительно из молока. Наличие растительных жиров переводит такую продукцию в категорию более дешёвых спредов, информация о растительных добавках должна в обязательном порядке указываться на упаковках.

Сомнительное масло было изготовлено в Партизанске. Любопытно, что продукцию направил на исследование сам производитель.

Партия продукции признана не соответствующей требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

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