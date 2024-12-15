Партия новых троллейбусов поступит в Хабаровск

Новые троллейбусы выйдут на маршруты после того, как пройдут техосмотр и необходимое для бесперебойного функционирования тестирование.
"Мы дополним маршрут № 4, добавим на него еще две машины, заменим старые машины на маршруте № 1 и будем рассматривать ряд других направлений, которые будут полезны для хабаровчан. Новые троллейбусы получили положительные отзывы от горожан. В них есть печки, и в зимнее время тепло, имеется информационное табло, порты для зарядки телефонов. Общественный транспорт предусмотрен для перевозки маломобильных граждан — установлена аппарель для заезда колясок, световая и звуковая сигнализация для вызова водителя.
Троллейбусы оборудованы автоматической системой обнаружения и тушения пожара и спутниковой системой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС» с наличием тревожной кнопки. Автономного хода у них хватает, чтобы проходить большое расстояние. После возвращения на участок с электросетью, новые троллейбусы достаточно быстро заряжают батарею от сети для того, чтобы в дальнейшем ехать на автономном ходу", — пояснил начальник управления транспорта Владимир Ощановский.