Партия новых троллейбусов поступит в Хабаровск

"Мы дополним маршрут № 4, добавим на него еще две машины, заменим старые машины на маршруте № 1 и будем рассматривать ряд других направлений, которые будут полезны для хабаровчан. Новые троллейбусы получили положительные отзывы от горожан. В них есть печки, и в зимнее время тепло, имеется информационное табло, порты для зарядки телефонов. Общественный транспорт предусмотрен для перевозки маломобильных граждан — установлена аппарель для заезда колясок, световая и звуковая сигнализация для вызова водителя.