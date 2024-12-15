В 2025 году для жителей Перми вырастут тарифы на водоснабжение

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края установило новые тарифы для поставщика водоснабжения ООО «Новогор-Прикамье». Издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на постановление министерства сообщает, что с 1 июля 2025 года 1 кубометр воды для населения подорожает с 41,45 рублей до 48, 91 рублей (рост 17%). Для промышленности цена, напротив, подешевеет — с 46,77 рублей за 1 кубометр до 40,76 рублей.
За услуги канализации жителям края придется платить на 19% больше. Цена вырастет с 36,45 рублей за 1 кубометр до 43,01 рублей, для промышленности цена подешевеет примерно на 10% — с 50,76 рублей за 1 кубометр до 45, 41 рублей.
Снижение тарифов для промышленности и рост для населения происходит в рамках уменьшения перекрестного субсидирования и предусмотрено федеральным законодательством.
Тем времнемем, с начала года в Пермском крае начнут действовать так называемые дифференцированные тарифы на электроэнергию, а с 1 июля их еще и увеличат. Такой подход в Минтарифов объясняют необходимостью бороться с майнингом: в погоне за криптовалютой некоторые физические лица тратят большое количество энергии, выполняя на мощной вычислительной технике не имеющие смысла задания-расчеты.