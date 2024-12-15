В 2025 году для жителей Перми вырастут тарифы на водоснабжение

Тем времнемем, с начала года в Пермском крае начнут действовать так называемые дифференцированные тарифы на электроэнергию, а с 1 июля их еще и увеличат. Такой подход в Минтарифов объясняют необходимостью бороться с майнингом: в погоне за криптовалютой некоторые физические лица тратят большое количество энергии, выполняя на мощной вычислительной технике не имеющие смысла задания-расчеты.