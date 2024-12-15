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В Волгоградской области сотрудникам госучреждений в 2025 году проиндексируют зарплату

Соответствующее постановление, подписанное главой региона Андреем Бочаровым, появилось на официальном портале правовой информации.

Как стало известно, что в Волгоградской области в 2025 году дважды проиндексируют размеры окладов и ставок зарплаты сотрудников государственных учреждений.

Так, первая индексация пройдет с 1 января 2025 года — на 5,1%, вторая — с 1 октября (на 4,5%). Однако действие постановления не распространяется на работников госучреждений в части категорий сотрудников, определенных майскими указами Президента России.

Местным органам власти также рекомендуется повысить оклады на такой же уровень сотрудникам муниципальных учреждений.