В Волгоградской области сотрудникам госучреждений в 2025 году проиндексируют зарплату

Как стало известно, что в Волгоградской области в 2025 году дважды проиндексируют размеры окладов и ставок зарплаты сотрудников государственных учреждений.
Так, первая индексация пройдет с 1 января 2025 года — на 5,1%, вторая — с 1 октября (на 4,5%). Однако действие постановления не распространяется на работников госучреждений в части категорий сотрудников, определенных майскими указами Президента России.
Местным органам власти также рекомендуется повысить оклады на такой же уровень сотрудникам муниципальных учреждений.