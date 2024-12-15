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В Челябинске запустили электропоезд «Финист» до Екатеринбурга

Состоялся запуск электропоезда «Финист» по маршруту Челябинск — Екатеринбург.

Источник: УЮЖД

Сегодня, 15 декабря, в Челябинске состоялся запуск нового электропоезда «Финист» по маршруту Челябинск — Екатеринбург. Первым пассажиром стал 11-летний Егор. Мальчишка с нетерпением ждал этого события и отправился в поездку с мамой и братом. В честь открытия ему вручили сертификат на 10 поездок на «Финисте», а все пассажиры получили сувениры на память.

Электропоезд будет ходить ежедневно:

  • Отправление из Челябинска в 7:00, прибытие в Екатеринбург в 11:18;
  • Отправление из Екатеринбурга в 18:25, прибытие в Челябинск в 22:43;

Поезд делает остановки на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и о.п. Первомайская.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах, терминалах самообслуживания или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и на сайте.