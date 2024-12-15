В Челябинске запустили электропоезд «Финист» до Екатеринбурга

Сегодня, 15 декабря, в Челябинске состоялся запуск нового электропоезда «Финист» по маршруту Челябинск — Екатеринбург. Первым пассажиром стал 11-летний Егор. Мальчишка с нетерпением ждал этого события и отправился в поездку с мамой и братом. В честь открытия ему вручили сертификат на 10 поездок на «Финисте», а все пассажиры получили сувениры на память.