В Казахстане празднуют День энергетика

«Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! Позвольте сердечно поздравить вас с профессиональным праздником — Днём энергетика! Энергетическая отрасль является фундаментом устойчивого развития экономики и основой комфорта каждого гражданина нашей страны. Ваша преданность делу, профессионализм и настойчивость позволяют обеспечивать стабильное энергоснабжение, развивать отрасль и внедрять инновационные технологии. Благодаря вашему труду энергетика Казахстана продолжает развиваться, обеспечивая свет и тепло для миллионов семей, создавая условия для процветания нашего государства. В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность каждому из вас за труд, терпение и самоотдачу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе. Пусть ваш труд и впредь приносит радость людям и служит процветанию нашей страны!».