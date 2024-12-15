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В Казахстане празднуют День энергетика

Энергетики Казахстана отмечают свой профессиональный праздник, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

День энергетика празднуется в нашей стране каждое третье воскресенье декабря.

Энергетики, электрики, теплотехники, работники ТЭЦ, ГЭС, монтажники и ремонтники энергетического оборудования — благодаря их труду дома казахстанцев обеспечены светом и теплом, социальные объекты и промышленные предприятия страны — стабильным энергоснабжением. В настоящее время наша страна активно развивает возобновляемую энергетику, занимая лидирующие позиции в этом секторе в Центральной Азии.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев поздравил работников отрасли:

«Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! Позвольте сердечно поздравить вас с профессиональным праздником — Днём энергетика! Энергетическая отрасль является фундаментом устойчивого развития экономики и основой комфорта каждого гражданина нашей страны. Ваша преданность делу, профессионализм и настойчивость позволяют обеспечивать стабильное энергоснабжение, развивать отрасль и внедрять инновационные технологии. Благодаря вашему труду энергетика Казахстана продолжает развиваться, обеспечивая свет и тепло для миллионов семей, создавая условия для процветания нашего государства. В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность каждому из вас за труд, терпение и самоотдачу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе. Пусть ваш труд и впредь приносит радость людям и служит процветанию нашей страны!».

праздники
энергетика