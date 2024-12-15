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Власти Перми требуют снести небольшой ТЦ напротив эспланады

Признав его самовольной постройкой.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Ленинского района Перми обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд, где требует признать объект, находящийся в собственности ООО «Траст-Центр», самовольной постройкой и снести. Речь идет о двухэтажном здании на Ленина, 66а, расположенным рядом с ТЦ «Айсберг».

Его построили еще в начале двухтысячных и долгое время на втором этаже работал ресторан «Тсуру», а на первом располагались кафе и магазины. Сейчас на втором этаже здания располагается кафе с ближневосточной кухней, на первом — продуктовый магазин и салон цветов.

Заявитель просит суд обязать общество снести здание в течение 60 дней после вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения — взыскивать с ответчика по 1 тысяче рублей неустойки ежедневно.

Судебное заседание назначено на 24 декабря.

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