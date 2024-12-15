Власти Перми требуют снести небольшой ТЦ напротив эспланады

Его построили еще в начале двухтысячных и долгое время на втором этаже работал ресторан «Тсуру», а на первом располагались кафе и магазины. Сейчас на втором этаже здания располагается кафе с ближневосточной кухней, на первом — продуктовый магазин и салон цветов.