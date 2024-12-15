Первый «Финист» выехал из Челябинска в Екатеринбург

«Финисты» будут ездить из Челябинска в Екатеринбург и обратно ежедневно. Первый рейс будет отправляться в 07:02 в столицу Свердловской области, прибытие — в 11:18. Из Екатеринбурга электропоезд будет отъезжать в 18:25, прибывая в Челябинск в 22:43.