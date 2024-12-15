Первый «Финист» выехал из Челябинска в Екатеринбург

Между Челябинском и Екатеринбургом начал курсировать новый электропоезд «Финист». Первый рейс состоялся утром 15 декабря, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
— Первым пассажиром стал 11-летний Глеб, который отправился в Екатеринбург с мамой и братом. Глебу вручили сертификат на 10 поездок в электропоездах «Финист» по маршруту Челябинск — Екатеринбург, — сообщили в ЮУЖД.
«Финисты» будут ездить из Челябинска в Екатеринбург и обратно ежедневно. Первый рейс будет отправляться в 07:02 в столицу Свердловской области, прибытие — в 11:18. Из Екатеринбурга электропоезд будет отъезжать в 18:25, прибывая в Челябинск в 22:43.
Поезд будет курсировать с остановками в Каменске-Уральском, Арамиле, Кольцово, на станциях Компрессорный завод, Шарташ, о. п. Первомайская, а также Муслюмово и Нижняя.
Приобрести билеты можно пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте.