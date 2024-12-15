Из Уфы в Москву в первый рейс отправился скорый пассажирский поезд

После отмены прямых железнодорожных рейсов из столицы Башкирии в Москву жители республики могли пользоваться только транзитными. Как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, несправедливость исправлена благодаря решению РЖД и Федеральной пассажирской компании.
«Новый поезд будет курсировать через день. Отправление из Уфы — в 09:20, прибытие в Москву — в 11:15 на следующий день. В обратном направлении из Москвы поезд будет уезжать в 15:25, приезжать в Уфу — на следующий день в 22:09. Маршрут пройдёт через Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань. В составе — современные, комфортные вагоны — плацкартные и купейные. Они оборудованы кондиционерами, есть места и для маломобильных пассажиров».
Состав сегодня ранним проводили и.о. министра предпринимательства и туризма Башкортостана Зухра Гордиенко, вице-премьер и.о. республики Рустем Газизов. Также на отправке поезда побывал «Башинформ».
В его составе поехал необычный тематический вагон «Девять чудес Башкортостана», в оформлении интерьера которого использованы виды природных достопримечательностей республики. Проект реализован Куйбышевским филиалом Федеральной пассажирской компании совместно с министерством предпринимательства и туризма Башкортостана.
«Назначение нового поезда из Уфы в Москву позволит пассажирам совершать поездки с большим комфортом, поскольку до настоящего времени сообщение между этими городами обеспечивают только транзитные поезда. Это подарок на Новый год нашему — пассажиру», — отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Алексей Ситников.
«Уверен, наши пассажиры по достоинству отметят комфорт и качество услуг в пути следования нового поезда. А тематический вагон позволит ещё больше узнать о красотах Республики Башкортостан», — добавил начальник Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислав Губанов.
Состав сформирован из современных комфортабельных купейных и плацкартных вагонов, оборудованных кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками, душевыми и многим другим. Для юных путешественников предусмотрены яркие детские купе.
Для комфортного проезда маломобильных пассажиров есть специально оборудованное купе. Также есть специализированное багажное купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.