В Уфе начались продажи новогодних ёлок

Места торговли подобраны с учётом наибольшей посещаемости и входят в действующую в городе схему размещения нестационарных торговых объектов.
«Приобрести новогоднее дерево можно ежедневно до 31 декабря. Главный новогодний атрибут родом из Инзера (пихта), Пермского края (елка), Челябинской области (сосна). Высота сосны от 1 метра до 3 метров; елки от 1 метра до 5 метров; пихты 1,8 до 3 метров», — написал Котов в своих соцсетях.
Добавим, сегодня также открылись сельскохозяйственные ярмарки. Уфимцам и гостям города предлагают приобрести свежее мясо, овощи, мёд и другие продукты напрямую от башкирских производителей.
Ярмарочная торговля развернулась на участке автодороги по улице Правды — от Ухтомского до Таллинской, на перекрёстке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 20, на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодёжи.