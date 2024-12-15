В Уфе начались продажи новогодних ёлок

«Приобрести новогоднее дерево можно ежедневно до 31 декабря. Главный новогодний атрибут родом из Инзера (пихта), Пермского края (елка), Челябинской области (сосна). Высота сосны от 1 метра до 3 метров; елки от 1 метра до 5 метров; пихты 1,8 до 3 метров», — написал Котов в своих соцсетях.