Пять новых автобусов выйдут на маршрут в канун Нового года в Ростове

— В Ростове-на-Дону последовательно продолжается обновление подвижного состава транспортных компаний, задействованных на муниципальных автобусных маршрутах. Так своеобразный новогодний подарок для жителей донской столицы подготовило ООО «Янтарь 1» — один из крупнейших городских перевозчиков. Именно в канун праздника на маршруты будут выпущены пять новых автобусов, буквально только что приобретенных предприятием. В Ростове 12 транспортных компаний обслуживают 109 муниципальных маршрутов, их парк постоянно обновляется. Так, совместными усилиями муниципалитета и перевозчиков в 2023 году на улицы города вышли 122 новых автобуса. В нынешнем транспортники за свой счет приобрели 43 единицы, — говорится в сообщении.