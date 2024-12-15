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Пять новых автобусов выйдут на маршрут в канун Нового года в Ростове

В городе 12 транспортных компаний обслуживают 109 муниципальных маршрутов.

Источник: Freepik

Транспортная компания приобрела пять новых автобусов, которые выйдут на маршрут в канун Нового года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— В Ростове-на-Дону последовательно продолжается обновление подвижного состава транспортных компаний, задействованных на муниципальных автобусных маршрутах. Так своеобразный новогодний подарок для жителей донской столицы подготовило ООО «Янтарь 1» — один из крупнейших городских перевозчиков. Именно в канун праздника на маршруты будут выпущены пять новых автобусов, буквально только что приобретенных предприятием. В Ростове 12 транспортных компаний обслуживают 109 муниципальных маршрутов, их парк постоянно обновляется. Так, совместными усилиями муниципалитета и перевозчиков в 2023 году на улицы города вышли 122 новых автобуса. В нынешнем транспортники за свой счет приобрели 43 единицы, — говорится в сообщении.