БЖД ввела новый график движения поездов

В сообщении между столицей и областными центрами отдельные поезда будут преодолевать расстояние до Могилева за 2 часа 40 минут, Гомеля — за 2 часа 50 минут, Бреста — за 3 часа, Гродно — 3 часа 52 минуты. Для обеспечения перевозки пассажиров в выходные, предпраздничные и праздничные дни в графике движения предусмотрены дополнительные поезда на пользующиеся повышенным спросом у населения направления как в пределах страны, так и в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.