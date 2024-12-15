БЖД ввела новый график движения поездов

График сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки, направлений преобладающих пассажиропотоков, а также выполнения требований системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта.
«По сети Белорусской железной дороги предусмотрено курсирование 382 пар пассажирских поездов. При формировании маршрутной сети в рамках Союзного государства железнодорожными администрациями Беларуси и России учитывались потребности населения в поездках в дневное и ночное время, а также продолжительность маршрута», — рассказали в пресс-центре.
Международные пассажирские перевозки организованы в сообщении Беларусь — Россия по основным пассажирообразующим направлениям в прямом и беспересадочном сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Адлером, Минеральными Водами, Анапой, Нижним Новгородом, Самарой, Архангельском и Мурманском. Кроме того, организовано ускорение поездов № 302 Минск — Адлер на 43 минуты, № 301 Адлер — Минск на 162 минуты и № 489 Анапа — Минск на 102 минуты.
Также совместно с ОАО «РЖД» Белорусской железной дорогой предусмотрено курсирование в 2025 году поездов приграничного пригородного сообщения на участках Великие Луки/Новосокольники — Алеща (одна пара поездов), Смоленск — Осиновка (две пары поездов) и Смоленск — Заольша (две пары поездов с 1 января 2025 года).
Особое внимание при формировании графика во внутриреспубликанском сообщении уделено развитию и усилению транспортных связей регионов республики, в том числе за счет задействования современного моторвагонного подвижного состава на пассажирообразующих направлениях, связывающих Минск с областными центрами и городами Орша, Полоцк, Пинск и Мозырь.
В сообщении между столицей и областными центрами отдельные поезда будут преодолевать расстояние до Могилева за 2 часа 40 минут, Гомеля — за 2 часа 50 минут, Бреста — за 3 часа, Гродно — 3 часа 52 минуты. Для обеспечения перевозки пассажиров в выходные, предпраздничные и праздничные дни в графике движения предусмотрены дополнительные поезда на пользующиеся повышенным спросом у населения направления как в пределах страны, так и в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.
График движения поездов региональных линий экономкласса, сформированный на основании мониторинга спроса на перевозки, а также в результате проведенной совместной работы с областными исполнительными комитетами по оптимизации движения на малоинтенсивных участках и организации регулярных автомобильных перевозок, предусматривает курсирование 249 пар поездов этой категории.
Более подробную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте БЖД, с помощью официального мобильного приложения и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Республики Беларусь, по телефону +375 222 39 25 47).-0-