Белстат заявил, что овощи в Беларуси подорожали, а фрукты подешевели

Так, в ноябре 2024-го в сравнении с октябрем цены на ряд непродовольственных товаров и услуг и на отдельные продукты изменились. В целом, продукты питания за месяц стали дороже на 0,5% (к ноябрю 2023-го), за год рост составил 6,6%. Заметнее других на 8,6% стали дороже овощи, растительное масло подорожало на 3,4%, кофе — на 2,5%. Но при этом подешевели фрукты на 3,7%.