Белстат заявил, что овощи в Беларуси подорожали, а фрукты подешевели

В Беларуси овощи стали дороже, а фрукты, наоборот, доступнее. Подробнее об изменении цен сообщаются в данных Главного статистического управления Минска.
Так, в ноябре 2024-го в сравнении с октябрем цены на ряд непродовольственных товаров и услуг и на отдельные продукты изменились. В целом, продукты питания за месяц стали дороже на 0,5% (к ноябрю 2023-го), за год рост составил 6,6%. Заметнее других на 8,6% стали дороже овощи, растительное масло подорожало на 3,4%, кофе — на 2,5%. Но при этом подешевели фрукты на 3,7%.
Отмечается снижение цен также на непродовольственные товары на 0,2% к октябрю 2024-го (год к году подорожали на 4,1%). Еще стали доступнее синтетические моющие средства на 2,4%, холодильники — на 2,2%, а также обувь на 0,4%. Купить печатные издания стало дороже на 1,9%.
Услуги подешевели на 0,3% в сравнении с октябрем, но подорожали в сравнении с прошлым годом на 5,8%. Еще подешевели туруслуги (на 14,5%), а также услуги железнодорожного транспорта в международном сообщении (на 1,4%), цены на такси выросли на 14%.
Тем временем первые елочные базары открылись в Минске.
Ранее Минлесхоз назвал цены на белорусские новогодние ели: «Не пихта и не голубая ель». Кроме того, Минлесхоз сказал, где самые дешевые живые ели в Беларуси: «Цена выходит символической».