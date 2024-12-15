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Из России в Беларусь вернули крупную партию колбасы и сосисок

В Брянской области России задержали автомобиль, в котором со стороны Беларуси в обход официальных пунктов ветеринарного контроля перевозили мясную продукцию. Подробности сообщает Россельхознадзор. ﻿

Источник: Россельхознадзор

В машине оказалась готовая мясная продукция общим весом около 500 кг. Как видно на фото, которое опубликовало российское ведомство, в основном это колбаса и сосиски белорусских брендов.

У перевозчика не оказалось каких-либо ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, колбасу перевозили в салоне и багажнике автомобиля, не предназначенного для транспортировки пищевых продуктов. Не соблюдались санитарные условия, а также контроль температурного режима, установленного изготовителями.

В российском ведомстве заявили, что груз вернули на белорусскую территорию. Всего с начала года в Брянской области таким образом вернули более 10,6 тонны контрабандных продуктов.