Из России в Беларусь вернули крупную партию колбасы и сосисок

У перевозчика не оказалось каких-либо ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, колбасу перевозили в салоне и багажнике автомобиля, не предназначенного для транспортировки пищевых продуктов. Не соблюдались санитарные условия, а также контроль температурного режима, установленного изготовителями.