Из России в Беларусь вернули крупную партию колбасы и сосисок

В машине оказалась готовая мясная продукция общим весом около 500 кг. Как видно на фото, которое опубликовало российское ведомство, в основном это колбаса и сосиски белорусских брендов.
У перевозчика не оказалось каких-либо ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, колбасу перевозили в салоне и багажнике автомобиля, не предназначенного для транспортировки пищевых продуктов. Не соблюдались санитарные условия, а также контроль температурного режима, установленного изготовителями.
В российском ведомстве заявили, что груз вернули на белорусскую территорию. Всего с начала года в Брянской области таким образом вернули более 10,6 тонны контрабандных продуктов.