Авиабилеты из Москвы в Казань подорожали на 19 процентов

На 16−17 процентов повысились цены на билеты в Калининград и Уфу. Перелеты в Екатеринбург и Санкт-Петербург подорожали на 10 и 8 процентов соответственно. А вот билеты в Минеральные Воды стали дешевле на 10 процентов.