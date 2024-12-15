На период с 29 декабря по 10 января авиабилеты из Москвы в Казань подорожали на 19 процентов. А вот в Сочи полет стал дороже на 24 процента, сообщает «РИА Новости».
На 16−17 процентов повысились цены на билеты в Калининград и Уфу. Перелеты в Екатеринбург и Санкт-Петербург подорожали на 10 и 8 процентов соответственно. А вот билеты в Минеральные Воды стали дешевле на 10 процентов.
После новогодних праздников станут дороже обратные билеты в Москву: из Екатеринбурга цены повысились на 4 тысячи рублей, из Казани — на 2,6 тысячи. рублей.