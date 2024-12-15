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В Омске обсуждают проект застройки территорий бывших складов Минобороны РФ

Проект опубликован на сайте администрации Омска.

Источник: Комсомольская правда

Проект планировки и межевания территории разработало ООО ГЮЦН «Эталон», а владельцем участка является застройщик микрорайона «Пригородный» Михаил Попов. Согласно документу, на участке, ограниченном улицами Пушкина, Потанина, Циолковского и проспектом Карла Маркса, планируется построить несколько социальных объектов и жилые дома.

Так в проект включили: поликлинику на 350 посещений в смену, три многоквартирных дома с подземными парковками, комплекс общежитий для студентов на 750 мест, детский сад и учреждение социальной помощи населению.

План застройки был опубликован на сайте администрации Омска. Общественные обсуждения проекта продлятся до 27 декабря.

В 2021 году Попов приобрёл участок у Министерства обороны на аукционе, а летом 2022 года были снесены 28 капитальных зданий.

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