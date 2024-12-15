Украина запросила импорт электроэнергии из стран ЕС

«…Сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений… На текущие сутки прогнозируется импорт общим объемом 20 800 МВт.ч и мощностью 1151 МВт», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, уточняется, что с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС составляет 2,1 ГВт.
В минэнерго подчеркнули, что энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением стабильного энергоснабжения. Министерство призвало бизнес активно импортировать электроэнергию для дополнительной стабилизации энергосистемы Украины, а потребителей рационально использовать электроэнергию.
Министр энергетики страны Герман Галущенко 13 декабря сообщал о массированных ракетных ударах по объектам энергосистемы Украины.
В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии.