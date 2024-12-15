Украина запросила импорт электроэнергии из стран ЕС

«…Сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений… На текущие сутки прогнозируется импорт общим объемом 20 800 МВт.ч и мощностью 1151 МВт», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, уточняется, что с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС составляет 2,1 ГВт.