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Украина запросила импорт электроэнергии из стран ЕС

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украина на фоне почасовых отключений электроэнергии в воскресенье запросила импорт электроэнергии объемом более 20 тысяч МВт в час у соседних стран, сообщает минэнерго страны.

Источник: © РИА Новости

«…Сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений… На текущие сутки прогнозируется импорт общим объемом 20 800 МВт.ч и мощностью 1151 МВт», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, уточняется, что с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС составляет 2,1 ГВт.

В минэнерго подчеркнули, что энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением стабильного энергоснабжения. Министерство призвало бизнес активно импортировать электроэнергию для дополнительной стабилизации энергосистемы Украины, а потребителей рационально использовать электроэнергию.

Министр энергетики страны Герман Галущенко 13 декабря сообщал о массированных ракетных ударах по объектам энергосистемы Украины.

В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии.

энергетика
ЕС