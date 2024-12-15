Казань и Чечня будут сотрудничать в сфере туризма

Как рассказала председатель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, на выставке был представлен стент татарстанской столицы, состоялась презентация туристического потенциала Казани. По ее словам, подписание соглашения станет важным шагов на пути укрепления сотрудничества между республиками.