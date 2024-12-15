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Казань и Чечня будут сотрудничать в сфере туризма

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали Казань и Чечня, сообщает ИА «Татар-информ». Церемония подписания состоялась в Грозном на туристической выставке «Открытый Кавказ-2024».

Как рассказала председатель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, на выставке был представлен стент татарстанской столицы, состоялась презентация туристического потенциала Казани. По ее словам, подписание соглашения станет важным шагов на пути укрепления сотрудничества между республиками.

туризм и отдых