Директора сети магазинов «Материк» будут судить в конце декабря

Дело рассмотрят в суде Октябрьского района Минска. Ополько обвиняют по ч. 1 ст. 342, то есть в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них».
О задержании Александра Ополько стало известно в августе. Судя по всему, директор «Материка» был задержан за участие в несанкционированных акциях протеста в 2020 году.
Сеть «Материк» позиционирует себя как первый в стране строительный гипермаркет формата DIY. У нее пять магазинов, два из которых работают в Минске.