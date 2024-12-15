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Директора сети магазинов «Материк» будут судить в конце декабря

Александра Ополько, директора сети строительных магазинов «Материк», будут судить 26 декабря. Сведения об этом появились в расписании судебных заседаний на сайте Верховного суда Беларуси, обратило внимание издание Tochka.by.

Источник: РИА "Новости"

Дело рассмотрят в суде Октябрьского района Минска. Ополько обвиняют по ч. 1 ст. 342, то есть в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них».

О задержании Александра Ополько стало известно в августе. Судя по всему, директор «Материка» был задержан за участие в несанкционированных акциях протеста в 2020 году.

Сеть «Материк» позиционирует себя как первый в стране строительный гипермаркет формата DIY. У нее пять магазинов, два из которых работают в Минске.