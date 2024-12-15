Кафе и киоски из 90-х снесут на севере Волгограда

Администрация Тракторозаводского района Волгограда заказала снос 12 нестационарных объектов, среди которых 11 киосков, павильонов и кафе-закусочная. Торговые точки из 90-х исчезнут с городских улиц до нового года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы портала госзакупок.
Чиновники ищут подрядчика, который до 27 декабря 2024 года за 1,2 миллиона рублей снесет 12 торговых объектов. Среди них самый крупный — кафе-закусочная на улице Грамши, 4. Также очистят от трех павильонов территорию возле рынка ТЗР на улице Могилевича. Демонтаж ждет торговые точки на улицах Дзержинского, Тракторостроителей, Костюченко, Луговского, Академика Бардина и Академика Богомольца. Продавали там аксессуары для мобильников, напитки, пирожки, булочки и другое.
Подобная зачистка улиц идет перед Новым годом и в других районах.