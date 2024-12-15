Кафе и киоски из 90-х снесут на севере Волгограда

Чиновники ищут подрядчика, который до 27 декабря 2024 года за 1,2 миллиона рублей снесет 12 торговых объектов. Среди них самый крупный — кафе-закусочная на улице Грамши, 4. Также очистят от трех павильонов территорию возле рынка ТЗР на улице Могилевича. Демонтаж ждет торговые точки на улицах Дзержинского, Тракторостроителей, Костюченко, Луговского, Академика Бардина и Академика Богомольца. Продавали там аксессуары для мобильников, напитки, пирожки, булочки и другое.