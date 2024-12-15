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Узбекистан и Китай в 2025 году реализуют ряд фармпроектов

Стороны также планируют расширить сотрудничество между научно-исследовательскими центрами.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан и Китай в 2025 году реализуют ряд фармацевтических проектов, сообщает ИА «Дунё».

Об этом стороны договорились на медицинской конференции в провинции Гуанчжоу.

«В Гуанчжоу достигнуты договоренности о реализации в 2025 году совместных узбекско-китайских проектов в сфере здравоохранения и фармацевтики. Сотрудники Генерального консульства нашей страны приняли участие в конференции “Health Bay Area Dialogue — 2024” на тему медицины и фармацевтики», — говорится в сообщении.

Дипломаты рассказали о проводимых в республике реформах в сфере здравоохранения.

Интерес участников мероприятия вызвали процессы модернизации медучреждений в Узбекистане, внедрения системы страхования, цифровизации отрасли, обеспечения населения качественной и безопасной фармацевтической продукцией.

На полях конференции достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между научно-исследовательскими центрами РУз и КНР, участии крупных китайских компаний в форумах, конференциях и выставках, организуемых в республике в сфере здравоохранения.

медицина