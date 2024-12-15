Узбекистан и Китай в 2025 году реализуют ряд фармпроектов

«В Гуанчжоу достигнуты договоренности о реализации в 2025 году совместных узбекско-китайских проектов в сфере здравоохранения и фармацевтики. Сотрудники Генерального консульства нашей страны приняли участие в конференции “Health Bay Area Dialogue — 2024” на тему медицины и фармацевтики», — говорится в сообщении.