Узбекистан и Китай в 2025 году реализуют ряд фармпроектов

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан и Китай в 2025 году реализуют ряд фармацевтических проектов, сообщает ИА «Дунё».
Об этом стороны договорились на медицинской конференции в провинции Гуанчжоу.
«В Гуанчжоу достигнуты договоренности о реализации в 2025 году совместных узбекско-китайских проектов в сфере здравоохранения и фармацевтики. Сотрудники Генерального консульства нашей страны приняли участие в конференции “Health Bay Area Dialogue — 2024” на тему медицины и фармацевтики», — говорится в сообщении.
Дипломаты рассказали о проводимых в республике реформах в сфере здравоохранения.
Интерес участников мероприятия вызвали процессы модернизации медучреждений в Узбекистане, внедрения системы страхования, цифровизации отрасли, обеспечения населения качественной и безопасной фармацевтической продукцией.
На полях конференции достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между научно-исследовательскими центрами РУз и КНР, участии крупных китайских компаний в форумах, конференциях и выставках, организуемых в республике в сфере здравоохранения.