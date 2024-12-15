Средняя стоимость квадратного метра в Минске впервые за 10 лет превысила $1600

Рост цен наблюдается только на самые популярные одно- и двухкомнатные квартиры — плюс 0,6 и 1,3% соответственно. При этом трех- и четырехкомнатные подешевели.
Так, в ноябре метр в однушке стоил в среднем $1724, а средняя цена такой квартиры была в районе $61,5 тыс. Для двушки эти показатели составляют $1564 и $70 тыс. В то же время для трехкомнатных квартир квадрат подешевел на 0,8% — до $1418, а средняя стоимость такой квартиры — $87 тыс. Для четырехкомнатных — минус 5,1% за метр: $1274, а стоимость квартир — $92,5 тыс.
Аналитики рынка недвижимости отмечают, что в ноябре в Минске заключили чуть более 1500 сделок купли-продажи квартир, что стало минимальным значением в этом году за исключением января. А после рекордного октябрьского спроса на квартиры в столице количество сделок в последний месяц осени снизилось сразу на 17%. Кроме того, сделок оказалось на 15% меньше, чем в ноябре 2023 года.
Уменьшение числа сделок связывают с повышением банками процентных ставок, а также введением территориального принципа в Беларусбанке при выдаче кредитов по пониженной ставке для нуждающихся, что сократило количество потенциальных покупателей из регионов.
Крупные банки повысили ставки по популярным кредитам на покупку жилья.
Чаще всего в ноябре покупали однушки: их доля в общем числе сделок составляла 45%, что на один процентный пункт больше, чем в прошлом месяце. Каждом третьем случае выбирали двухкомнатные квартиры и в 18% — трехкомнатные.