Средняя стоимость квадратного метра в Минске впервые за 10 лет превысила $1600

Так, в ноябре метр в однушке стоил в среднем $1724, а средняя цена такой квартиры была в районе $61,5 тыс. Для двушки эти показатели составляют $1564 и $70 тыс. В то же время для трехкомнатных квартир квадрат подешевел на 0,8% — до $1418, а средняя стоимость такой квартиры — $87 тыс. Для четырехкомнатных — минус 5,1% за метр: $1274, а стоимость квартир — $92,5 тыс.