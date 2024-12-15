В Омской области планируют повысить тарифы на воду и канализацию

Что касается тарифа на водоотведение, то есть канализацию, в первом полугодии 2025 года он не изменится и составят 28,03 ₽/куб.м., а с 1 июля до конца 2025 года повысится до 31,94 ₽/куб.м. В прошлом году цены были 25,26 ₽/куб.м. до июля 2025 года, а с 1 июля выросли до 28,03 ₽/куб.м.