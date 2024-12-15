В Омской области планируют повысить тарифы на воду и канализацию

Согласно проекту приказа, с 1 января по 30 июня 2025 года 1 кубометр подорожает до 24,37 рублей, с 1 июля по 31 декабря 2025 года станет еще дороже — до 27,78 рублей за кубометр. Отметим, в 2024 году цены были следующими: 21,65 ₽/куб.м. и 23,81 ₽/куб.м.
Что касается тарифа на водоотведение, то есть канализацию, в первом полугодии 2025 года он не изменится и составят 28,03 ₽/куб.м., а с 1 июля до конца 2025 года повысится до 31,94 ₽/куб.м. В прошлом году цены были 25,26 ₽/куб.м. до июля 2025 года, а с 1 июля выросли до 28,03 ₽/куб.м.
Впрочем, окончательное решение по поводу размеров сумм еще не принято, его озвучат в конце декабря 2024 года.