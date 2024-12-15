Бастрыкина возмутила замена троллейбусов на автобусы в Нижнем

В этот раз, жители столицы Приволжья пожаловались главе СК на сокращение троллейбусных маршрутов и замену их на автобусные.
Бастрыкин поручил нижегородским коллегам из СУ СК РФ возбудить по этому поводу уголовное дело.
К слову, что касается транспортной системы, то просьба Бастрыкина уже четвертая по счету с августа 2023 года. Все разы — прокуратура отменяла возможность передачи дел в судебные органы.
Теперь, глава СК РФ потребовал от руководителя регионального отделения Айрата Ахметшина заново начать расследование.