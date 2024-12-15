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Бастрыкина возмутила замена троллейбусов на автобусы в Нижнем

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вновь в центре внимания.

В этот раз, жители столицы Приволжья пожаловались главе СК на сокращение троллейбусных маршрутов и замену их на автобусные.

Бастрыкин поручил нижегородским коллегам из СУ СК РФ возбудить по этому поводу уголовное дело.

К слову, что касается транспортной системы, то просьба Бастрыкина уже четвертая по счету с августа 2023 года. Все разы — прокуратура отменяла возможность передачи дел в судебные органы.

Теперь, глава СК РФ потребовал от руководителя регионального отделения Айрата Ахметшина заново начать расследование.