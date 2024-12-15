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В Самарской области жителей предупредили о повышении цен на алкоголь с 1 января

Самарцам рассказали о повышении цен на алкогольную продукцию в новом году.

Источник: Комсомольская правда

Минфин принял окончательное решение о повышении акцизов на алкоголь с 2025 года. Жителей Самарской области предупредили об изменении цен.

Кроме того, специалисты установили минимальную стоимость бутылки. Изменения цен коснутся пива, вина, крепкого алкоголя, в том числе элитного. На стоимость повлияют сложности в логистике, увеличение оплаты труда и цен на сырье.

Также стало известно о законопроекте, в рамках которого предусмотрено повышение цен на алкогольную продукцию более 18%. Минимальную розничную цену на водку также предлагают поднять — на 50 рублей, а на коньяк — 95.