Два вертолета, произведенные в Казани, отправлены в Магадан

Перелет будет длиться несколько дней. Первая посадка совершена в Челябинске — преодолено расстояние в 1600 километров. Следующей точкой на маршруте станет Омск, а всего машинам предстоит преодолеть 6000 километров.
Вертолеты окрашены в цвета, напоминающие морских млекопитающих косаток. Ранее такую «ливрею» уже получили два Ми-38. Таким образом, она становится фирменным знаком компании «Авиация Колымы», для которой предназначены вертолеты.
В пресс-службе отметили, что данные Ми-8МТВ-1 оборудованы дополнительными топливными баками. Увеличенная дальность полета до 1050 километров станет преимуществом для расстояний, характерных для Колымы, где будут эксплуатироваться «косатки».