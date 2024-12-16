Нацбанк опустил курс доллара и курс евро на 16 декабря после выходных

В соотношении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 13 декабря, субботу, 14 декабря, и воскресенье, 15 декабря, курс доллара и курс евро стали легче в валютной корзине, а вот курс российского рубля, наоборот, несколько потяжелел. Ощутимее других валют изменился курс европейской валюты.