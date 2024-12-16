Нацбанк опустил курс доллара и курс евро на 16 декабря после выходных

В Национальном банке определили курсы валют на 16 декабря 2024 года, понедельник. Так, после выходных в Беларуси курс доллара и курс евро понизились, но подрос курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 16 декабря, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4755 белорусского рубля, 1 евро — 3,6442 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3558 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 13 декабря, субботу, 14 декабря, и воскресенье, 15 декабря, курс доллара и курс евро стали легче в валютной корзине, а вот курс российского рубля, наоборот, несколько потяжелел. Ощутимее других валют изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении на 16 декабря, понедельник, валютные курсы скорректированы так: курс 1 доллара США снижен на 0,0095 белрубля, курс 1 евро упал на 0,0196 белрубля, а курс 100 российских рублей подрос 0,0072 белрубля.
Между тем новое расписание движения поездов с ускорением начнет действовать в Беларуси.