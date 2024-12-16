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«Ъ»: проезд на МСД для москвичей может стать платным

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти столицы могут ввести платный проезд для москвичей на Московском скоростном диаметре (МСД) в связи с большой нагрузкой на магистраль. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Источник: РИА "Новости"

«Рассматриваем разные решения на этот счет», — сказал Ликсутов, отвечая на соответствующий вопрос в интервью газете «Коммерсантъ».

Заммэра объяснил, что сейчас перед властями стоит выбор: либо превратить МСД в перегруженную трассу с заторами, либо создать возможность проехать по ней за более или менее прогнозируемое время за какие-то деньги. «Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная», — подчеркнул Ликсутов.

МСД проходит с севера на юг столицы и является самым протяженным скоростным диаметром в России — его длина 68 км. Проезд для транзитного транспорта из других регионов платный — 950 рублей, для жителей столицы он бесплатный.