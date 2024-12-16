«Ъ»: проезд на МСД для москвичей может стать платным

«Рассматриваем разные решения на этот счет», — сказал Ликсутов, отвечая на соответствующий вопрос в интервью газете «Коммерсантъ».
Заммэра объяснил, что сейчас перед властями стоит выбор: либо превратить МСД в перегруженную трассу с заторами, либо создать возможность проехать по ней за более или менее прогнозируемое время за какие-то деньги. «Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная», — подчеркнул Ликсутов.
МСД проходит с севера на юг столицы и является самым протяженным скоростным диаметром в России — его длина 68 км. Проезд для транзитного транспорта из других регионов платный — 950 рублей, для жителей столицы он бесплатный.