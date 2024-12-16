«Ъ»: проезд на МСД для москвичей может стать платным

Заммэра объяснил, что сейчас перед властями стоит выбор: либо превратить МСД в перегруженную трассу с заторами, либо создать возможность проехать по ней за более или менее прогнозируемое время за какие-то деньги. «Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная», — подчеркнул Ликсутов.