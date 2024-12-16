Биткоин обновил исторический максимум

Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 104 тысячи долларов, согласно данным торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин на 2:35 мск подорожал на 3,29% за сутки, достигнув 104,751 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина также увеличилась на 3,29%, в среднем составив 104,693 доллара. Динамика роста наблюдается за последние сутки.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что биткоин и иные криптовалюты продолжат свое развитие, несмотря на будущее доллара. По его словам, запретить эти финансовые инструменты не удастся.