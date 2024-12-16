Определено место Челябинской области в рейтинге доступности покупки авто

Рейтинг составлен аналитиками РИА «Новости». За основу они взяли новые автомобили низкой (до 1,2 млн рублей) и средней (до 2,9 млн рублей) ценовых категорий. Оценивалась возможность их приобретения в кредит. В целом по России недорогой новый автомобиль могут себе позволить купить и содержать в 2024 году 17,6% семей.