Ставка на Амур: Демешин выводит речные перевозки на новый уровень

— При этом остается недостаточно востребованной организация перевозок контейнерных и генеральных грузов речным транспортом. В Хабаровском крае и в целом у Дальнего Востока реально большая возможность и необходимость заниматься водными перевозками. В первую очередь, по речному пути, который нам предоставляет география нашего региона. Это Амур и его крупный приток Сунгари. Убежден, мы можем наладить большую системную работу, взаимодействие, прежде всего, с КНР. А по Амуру перезапустить и нашу морскую портовую инфраструктуру, в том числе Николаевска-на-Амуре. Выходы на судах класса «река-море» в Охотское и Японское моря у нас есть, и мы их используем не в полном объеме. Развить речную и морскую логистику между странами АТР и Хабаровским краем — это наша общая задача, — подчеркнул Дмитрий Демешин.