Ставка на Амур: Демешин выводит речные перевозки на новый уровень

На минувшей неделе состоялись две важные встречи, итогом которых в перспективе станет рывок в развитии речного транспорта и водной логистики в целом. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко и руководителем Транспортной группы FESCO (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») Петром Ивановым.
В условиях санкций и недружественной политики некоторых государств мировые логистические схемы претерпели и продолжают претерпевать изменения. Наша страна переориентировалась на восток — Китай и страны АТР. И Хабаровский край в силу своего геостратегического положения может и должен занять в этой цепочке одно из ключевых положений.
Водный транспорт всегда занимал значительное место в транспортно-логистической схеме региона. Река Амур, протекающая по территории трех (есть мнение, что четырех, один из притоков Амура проистекает с территории КНДР) государств, позволяет в навигационный период перевозить множество различных грузов, причем с выходом в море. Причем Хабаровск является одной из узловых железнодорожных станций и одновременно речным и воздушным портом. То есть, как говорится, все карты в руки.
На встрече с Андреем Тарасенко Дмитрий Демешин заявил, что регион заинтересован в создании логистического хаба, который позволит более плотно взаимодействовать со странами АТР. И водный транспорт может сыграть здесь одну из ключевых ролей — к слову, в советские времена объем перевозок по Амуру составлял до 20 млн тонн в навигацию, сейчас упал в десять раз. Восстановить объемы в прежних и даже значительно больших объемах вполне реально. К тому же все это логично укладывается и в парадигму развития острова Большой Уссурийский.
На недавно прошедшей в Москве Транспортной неделе между правительством Хабаровского края и Федеральным агентством морского и речного транспорта было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросу развития перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах региона.
— Соглашение создает условия для взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития транспортно-логистических грузовых водных перевозок в Хабаровском крае. В связи с внешним негативным воздействием западных недружественных стран мы принимаем меры по созданию логистического хаба на базе Хабаровского речного торгового порта, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Руководитель Росморречфлота подтвердил намерения создать в Хабаровском крае условия для развития грузовых водных перевозок. Именно на территории края на Амуре действуют четыре ключевых речных порта, есть понятные перспективы выхода на порт Харбина (КНР). К слову, сейчас продолжаются переговоры с китайской стороной о восстановлении реки Сунгари, одного из важнейших притоков Амура. Создание крупного мультимодального международного логистического хаба даст импульс росту объемов грузоперевозок по реке Черного дракона.
— Сегодня в Хабаровске нам предстоит создать хороший хаб и наладить транспортные пути. Соответственно, по перемещению груза планируем вернуть объемы грузоперевозок к цифре в 20 миллионов тонн, — отметил руководитель Росморречфлота.
Одна из задач, которая стоит перед ведомством, — обеспечить достаточную глубину Амура, необходимую для движения грузовых судов. Для этого нужно возобновить работы по расчистке и дноуглублению реки. Также стоит вопрос кадровой обеспеченности речной отрасли. В Хабаровске есть профильный техникум, нужно выводить его на новый уровень.
Еще одним интересным направлением развития речных перевозок может стать круизное судоходство. Туры по Амуру в советские времена пользовались спросом. Старожилы помнят великолепные теплоходы, достаточно комфортабельные даже по нынешним меркам, которые ходили от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре, делая остановки у живописных амурских поселений. Даже ночные рыбалки устраивали для пассажиров. Удастся ли возродить в таком или ином формате туристические водные прогулки, покажет время. Хорошо, что этот вопрос в принципе был поднят на таком высоком уровне.
Встреча с Петром Ивановым также была посвящена развитию транспортно-логистической отрасли края. Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что в силу международной обстановки произошло переориентирование транспортно-логистических потоков с западных регионов страны на Дальний Восток, откуда открыты пути в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
— При этом остается недостаточно востребованной организация перевозок контейнерных и генеральных грузов речным транспортом. В Хабаровском крае и в целом у Дальнего Востока реально большая возможность и необходимость заниматься водными перевозками. В первую очередь, по речному пути, который нам предоставляет география нашего региона. Это Амур и его крупный приток Сунгари. Убежден, мы можем наладить большую системную работу, взаимодействие, прежде всего, с КНР. А по Амуру перезапустить и нашу морскую портовую инфраструктуру, в том числе Николаевска-на-Амуре. Выходы на судах класса «река-море» в Охотское и Японское моря у нас есть, и мы их используем не в полном объеме. Развить речную и морскую логистику между странами АТР и Хабаровским краем — это наша общая задача, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Руководитель ТГ FESCO подтвердил готовность сотрудничества с регионом. По его словам, компания видит серьезную перспективу в развитии речных логистических цепочек между Россией и Китаем. В Хабаровске компания уже имеет свой терминально-складской комплекс и есть планы по расширению.
— С учетом развития острова Большой Уссурийский и тех инвестиционных проектов, которые реализуются в Хабаровском крае, мы считаем, что грузовая база может быть достаточной для того, чтобы задействовать, а при необходимости развить мощности нашего транспортно-логистического терминала, — сказал Пётр Иванов.
В завершение встречи стороны обсудили совместные задачи, направленные на развитие логистических процессов в Хабаровском крае.
Эти две встречи показывают, что Демешин уловил тренд разворота российской экономики на Восток и понимает, что именно Хабаровский край является ключевым логистическим узлом в этом направлении. Развитие транспортной отрасли станет серьезным вкладом в экономику края, сделает задел на дальнейшие перспективы. Собственно, уже сегодня край становится логистическим центром региона. Мы видим, что Дмитрий Демешин договорился с президентом о строительстве погранпереходов, есть четкое понимание будущего острова Большой Уссурийский. А теперь — речные перевозки, возрождение которых вкупе с развитием железнодорожной схемы и воздушных путей позитивно скажется на темпах развития края в целом. Привлечение же крупного бизнеса поможет сберечь бюджетные деньги. Плюс сэкономит время на поиске финансирования: мы все понимаем, что федеральные деньги выдаются не по щелчку пальцев, существует определенный протокол, этапы которого нужно выполнить, чтобы получить государственные средства.