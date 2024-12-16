Цены на новостройки в Челябинске продолжили рост

В Челябинской области по данным на декабрь средняя цена квадратного метра в новостройках достигла уровня в 147,1 тыс. рублей. По сравнению с ноябрем ценник на «квадрат» в челябинском новом жилье вырос на 1,4% (плюс 2,1 тыс. рублей), а за год он поднялся на 11% (плюс 15 тыс. рублей).