Цены на новостройки в Челябинске продолжили рост

В Челябинской области по данным на декабрь средняя цена квадратного метра в новостройках достигла уровня в 147,1 тыс. рублей. По сравнению с ноябрем ценник на «квадрат» в челябинском новом жилье вырос на 1,4% (плюс 2,1 тыс. рублей), а за год он поднялся на 11% (плюс 15 тыс. рублей).
Дешевле чем в Челябинске новое жилье в этом декабре фиксируется в Воронеже, Красноярске, Самаре, Волгограде, Омске, Перми и Ростове-на-Дону. Более высокий средний ценник на новостройки оказался в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге и Москве.
Подсчет цен на новостройки в крупнейших региональных центрах произвели специалиста «ЦИАН. Аналитики», а опубликовал его результаты «Коммерсант».