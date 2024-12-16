Возле стадиона «Звезда» в Перми снесли фаншоп «Амкара»

Как ранее сообщал «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу «Амкара», футбольный клуб ищет новое место для фаншопа и рассчитывает снова открыть магазин к началу футбольного сезона в 2025 году. При этом онлайн-магазин и магазин в ТРЦ «Планета» продолжают работу.