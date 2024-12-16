Возле стадиона «Звезда» в Перми снесли фаншоп «Амкара»

В Перми демонтировали официальный магазин (фаншоп) футбольного клуба «Амкар», долгое время работавший на улице Куйбышева неподалёку от стадиона «Звезда», сообщили perm.aif.ru очевидцы.
Администрация Свердловского района города Перми через суд добилась признания объекта по адресу Куйбышева, 95Б/1 самовольной постройкой. 10 декабря 2024 года распоряжение о принудительном демонтаже фаншопа подписал глава районной администрации, 12 декабря магазин закрылся, а уже 15 декабря читательница perm.aif.ru сообщила редакции, что он демонтирован.
Как ранее сообщал «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу «Амкара», футбольный клуб ищет новое место для фаншопа и рассчитывает снова открыть магазин к началу футбольного сезона в 2025 году. При этом онлайн-магазин и магазин в ТРЦ «Планета» продолжают работу.