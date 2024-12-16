Усть-Луга отправит аммиак

Как заверяют в компании «Порт Фавор», процесс перевалки на терминале идет на полностью закрытой линии, исключающей проливы жидкого аммиака и выбросы газа. Контроль за важными показателями перевалки и организацией безопасной работы с аммиаком осуществляется через автоматическую систему управления технологическими процессами. Терминал предназначен для перевалки всех видов удобрений, в его состав войдут два крытых хребтовых склада и восемь купольных общей вместимостью более 500 тыс. тонн. Пропускная способность железнодорожного грузового фронта составит 350 вагонов в сутки. «Порт Фавор» будет способен одновременно обрабатывать три балкера дедвейтом от 5 до 110 тыс. тонн и отгружать более 200 тыс. тонн с трех причалов. Общая стоимость строительства терминала, по словам директора Кузнецова, равна 75−80 млрд рублей.