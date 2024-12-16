Суд обязал красноярского экс-депутата Торгунакова рассчитаться с многомилионными долгами стройфирмы

«В данный момент задолженность предприятия перед кредиторами составляет более 860 млн рублей, в том числе 2 млн рублей по налогам и сборам. Оказалось, что деньги дольщиков руководители потратили на строительство торгово-офисного центра и возврат займов учредителю-физическому лицу. Чтобы обеспечить погашение долга, по ходатайству прокурора на имущество виновных в пределах требований кредиторов наложен арест», — рассказали в ведомстве.