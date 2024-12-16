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Суд обязал красноярского экс-депутата Торгунакова рассчитаться с многомилионными долгами стройфирмы

Арбитражный суд Красноярского края привлек к субсидиарной ответственности по долгам фирмы «СибСтройИнвест» ее экс-гендиректора Геннадия Торгунакова и двух других бывших руководителей.

Источник: AP 2024

Арбитражный суд Красноярского края привлек к субсидиарной ответственности по долгам фирмы «СибСтройИнвест» ее экс-гендиректора Геннадия Торгунакова и двух других бывших руководителей. Они должны выплатить кредиторам 860 млн рублей, сообщили в прокуратуре.

Напомним, в августе этого года Торгунаков был осужден к 10 годам и 10 месяцам колонии за злоупотребление полномочиями и присвоение денег дольщиков.

его действий остались недостроенными два многоэтажных жилых дома на Грунтовой, а 308 человек не получили оплаченные ими квартиры. Сумма причиненного ущерба превысила 600 млн рублей.

. Из-за.

В ходе рассмотрения иска о банкротстве ООО «СибСтройИнвест» прокуратура доказала, что действия Торгунакова и еще двоих экс-гендиректоров разорили организацию.

«В данный момент задолженность предприятия перед кредиторами составляет более 860 млн рублей, в том числе 2 млн рублей по налогам и сборам. Оказалось, что деньги дольщиков руководители потратили на строительство торгово-офисного центра и возврат займов учредителю-физическому лицу. Чтобы обеспечить погашение долга, по ходатайству прокурора на имущество виновных в пределах требований кредиторов наложен арест», — рассказали в ведомстве.