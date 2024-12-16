Поезд «Финист» запустили сообщением Екатеринбург — Омск

Как рассказал глава региона, скорый поезд будет курсировать круглогодично и отправляться каждый день. «С сегодняшнего дня благодаря нашей совместной работе с Российскими железными дорогами между Омском и Екатеринбургом открыто движение электропоезда “Финист”. Это новый российский электропоезд, соответствующий самым современным требованиям по безопасности и комфорту», — сказано в сообщении.